Франція розгорне більше поліції, щоб запобігти заворушенням після недільних виборів

Близько 30 тисяч поліцейських будуть розгорнуті по всій Франції пізно ввечері в неділю після другого туру парламентських виборів, щоб забезпечити безпеку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Другий тур виборів у неділю визначить, чи отримає ультраправе "Національне об'єднання" парламентську більшість і чи сформує наступний уряд у Франції, другій за величиною економіці єврозони.

Кампанія була затьмарена політичною напруженістю, а також певним насильством, і речниця уряду Пріска Тевено заявила, що на неї та її команду напала невелика група молодих людей у середу ввечері, коли вони розклеювали агітаційні плакати.

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Хоча сама Тевено не постраждала, її заступник і партійний активіст були поранені невідомою групою з близько 10 молодих людей, які псували агітаційні плакати, повідомила Тевено.

Кандидатка від "Нацоб’єднання" в Савойї Марі Доші також заявила, що в середу на неї напав власник магазину на ринку.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що чотири людини були заарештовані у зв'язку з нападом на команду Тевено.

Дарманен сказав, що він буде "дуже обережним" щодо безпеки в неділю ввечері, коли будуть оголошені результати виборів.

Близько 5 000 з 30 000 поліцейських, задіяних цього вечора, будуть знаходитися в Парижі і його околицях, і вони будуть "стежити за тим, щоб радикальні праві і радикальні ліві не скористалися ситуацією, щоб викликати хаос", – сказав він в інтерв'ю телеканалу France 2.

Опитування, проведене в середу, показало, що зусилля основних партій, спрямовані на те, щоб перешкодити ультраправим досягти абсолютної більшості, можуть спрацювати.

Прем'єр Франції Габріель Атталь також вважає, що міжпартійна спроба позбавити ультраправе "Національне об'єднання" більшості у другому турі парламентських виборів, який відбудеться у неділю, може бути успішною.

Своєю чергою Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.

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