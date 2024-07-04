Франция развернет больше полиции, чтобы предотвратить беспорядки после воскресных выборов

Около 30 тысяч полицейских будут развернуты по всей Франции поздно вечером в воскресенье после второго тура парламентских выборов, чтобы обеспечить безопасность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Второй тур выборов в воскресенье определит, получит ли ультраправое "Национальное объединение" парламентское большинство и сформирует ли следующее правительство во Франции, второй по величине экономике еврозоны.

Кампания была омрачена политической напряженностью, а также определенным насилием, и пресс-секретарь правительства Приска Тевено заявила, что на нее и ее команду напала небольшая группа молодых людей в среду вечером, когда они расклеивали агитационные плакаты.

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Хотя сама Тевено не пострадала, ее заместитель и партийный активист были ранены неизвестной группой из около 10 молодых людей, которые портили агитационные плакаты, сообщила Тевено.

Кандидат от "Нацобъединения" в Савойе Мари Доши также заявила, что в среду на нее напал владелец магазина на рынке.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что четыре человека были арестованы в связи с нападением на команду Тевено.

Дарманен сказал, что он будет "очень осторожным" в отношении безопасности в воскресенье вечером, когда будут объявлены результаты выборов.

Около 5 тысяч из 30 тысяч полицейских, задействованных этим вечером, будут находиться в Париже и его окрестностях, и они будут "следить за тем, чтобы радикальные правые и радикальные левые не воспользовались ситуацией, чтобы вызвать хаос", – сказал он в интервью телеканалу France 2.

Опрос, проведенный в среду, показал, что усилия основных партий, направленные на то, чтобы помешать ультраправым достичь абсолютного большинства, могут сработать.

Премьер Франции Габриэль Атталь также считает, что межпартийная попытка лишить ультраправое "Национальное объединение" большинства во втором туре парламентских выборов, который состоится в воскресенье, может быть успешной.

В свою очередь Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.

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