У Литві оцінили зміцнення кордону з РФ на наступні 10 років у 600 млн євро

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що зміцнення кордону з Росією протягом наступного десятиліття коштуватиме 600 мільйонів євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Глава Міноборони пояснив, що ці кошти будуть спрямовані на реалізацію заходів зі зміцнення кордону, і уряд підписав контракти про заходи контрмобільності, які прибудуть на бази вже наприкінці липня.

"Це 30-40 млн євро на рік, а в деяких випадках і більше", – зазначив Кащюнас.

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Він також назвав ще низку заходів, які необхідні для зміцнення кордону.

"Придбання протитанкових мін і мін дистанційного застосування, підготовка мережі протитанкових ровів. За необхідності підготовка мостів. Заліснення в районах, де необхідні природні фізичні бар'єри", – розповів міністр.

За його словами, з кінця літа в деяких прикордонних районах проводитиметься постійна фортифікація.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який перебував із візитом у Вільнюсі, зі свого боку, зазначив, що заплановані дії Литви та план оборони Варшави "Східний щит" можуть доповнювати один одного, щоб досягти більшого захисту кордонів.

"При цьому кордони обох країн будуть захищені. Для цих дій ми хочемо отримати фінансування від Європейського союзу", – уточнив він.

Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Євросоюз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.

Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.