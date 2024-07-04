В Литве оценили укрепление границы с РФ на следующие 10 лет в 600 млн евро

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что укрепление границы с Россией в течение следующего десятилетия обойдется в 600 миллионов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Глава Минобороны пояснил, что эти средства будут направлены на реализацию мер по укреплению границы, и правительство подписало контракты о мерах контрмобильности, которые прибудут на базы уже в конце июля.

"Это 30-40 млн евро в год, а в некоторых случаях и больше", – отметил Кащюнас.

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Он также назвал еще ряд мер, которые необходимы для укрепления границы.

"Приобретение противотанковых мин и мин дистанционного применения, подготовка сети противотанковых рвов. При необходимости подготовка мостов. Облесение в районах, где необходимы естественные физические барьеры", – рассказал чиновник.

По его словам, с конца лета в некоторых приграничных районах будет проводиться постоянная фортификация.

Находившийся с визитом в Вильнюсе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, в свою очередь, указал, что запланированные действия Литвы и план обороны Варшавы "Восточный щит" могут дополнять друг друга, чтобы добиться большей защиты границ.

"При этом границы обеих стран будут защищены. Для этих действий мы хотим получить финансирование от Европейского союза", – уточнил он.

Ранее премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.

Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.