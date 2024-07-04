Лідер опозиції Німеччини виключив можливість коаліції з ультраправими

Фрідріх Мерц, лідер провідної опозиційної партії ФРН – Християнсько-демократичного союзу (ХДС), що в опитуваннях має найбільшу підтримку виборців напередодні парламентських виборів наступного року, – виключив можливість створення коаліції з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" ("АдН").

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За його словами, німецькі консерватори не будуть формувати коаліцію з "АдН" ні на земельному, ні на федеральному рівні.

"Я не збираюся відступати щодо цього питання ні на міліметр", – зазначив Мерц.

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Політик зізнався, що він був здивований закликом голови французької консервативної партії "Республіканці" Еріка Сьйотті до союзу з ультраправим "Національним об'єднанням" на парламентських виборах у Франції.

"Ми перебуваємо в іншій ситуації через нашу історію, особливо коли йдеться про правий популізм і, перш за все, правий екстремізм", – зауважив лідер ХДС, маючи на увазі перебування при владі нацистів, яке призвело до Другої світової війни й Голокосту.

Мерц, який вважається більш правим, ніж його колишня однопартійка й канцлерка Ангела Меркель, відмовився коментувати, чи сподівається він стати кандидатом від своєї партії на посаду очільника уряду.

"Ми вирішимо це наприкінці літа", – сказав він, заперечивши повідомлення про розрив із Меркель та заявивши, що вже написав їй листа з нагоди її 70-річчя, яке відзначатиметься 17 липня.

Нещодавно Мерц вже висловлювався проти потенційного створення коаліцій з популістами або ліворадикальними силами, що могло б утримати ультраправу "Альтернативу для Німеччини" від влади на сході країни.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що не планують проведення дострокових парламентських виборів попри низькі результати коаліційних партій на виборах у Європарламент.

Усі три партії в коаліції Олафа Шольца у федеральному уряді Німеччини – соціал-демократи, "Зелені" та "вільні демократи" – показали ненайкращі результати на євровиборах, що відображає розчарування виборців урядом.

Лідер німецької консервативної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) і глава уряду Баварії Маркус Зьодер закликав до якнайшвидшого проведення дострокових національних парламентських виборів.