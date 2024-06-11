Лідер опозиції Німеччини не хоче коаліції з ультраправими й ультралівими

Лідер найбільш популярної опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц висловився проти потенційного створення коаліцій з популістами або ліворадикальними силами, що могло б утримати ультраправу "Альтернативу для Німеччини" ("АдН") від влади на сході країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За його словами, він не вважає, що його ХДС повинен розглядати можливість співпраці з Альянсом проросійської ліворадикалки Сари Вагенкнехт (BSW) та "Лівими".

Мерц звинуватив засновницю BSW Сару Вагенкнехт у тому, що вона дотримується крайніх ультраправих поглядів з одних питань та ультралівих – з інших.

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Він також наголосив на політиці ХДС проти співпраці з "АдН".

"Ми не працюємо разом з такими ультраправими та ультралівими партіями. Ми хочемо завоювати більшість", – зазначив Мерц.

У землях Тюрингія, Бранденбург та Саксонія, вибори в яких заплановані на вересень, підтримка "АдН" та BSW є особливо сильною.

Існують побоювання, що для того, щоб утримати "АдН" від влади в усіх трьох землях, можуть знадобитися дуже широкі коаліції.

Водночас лідер ХДС у Тюрингії Маріо Фойгт, який хоче стати прем'єром землі восени, дав зрозуміти, що відкритий до співпраці з BSW попри коментарі Мерца.

"Фрідріх Мерц висловився (проти співправці з ультраправими та ультралівими партіями) на федеральному рівні... Згодом ми будемо обговорювати, з ким ми можемо разом вирішити проблеми, що турбують людей", – сказав він.

Фойгт також сказав, що у нього хороші стосунки з лідером BSW у Тюрингії Катею Вольф, яку він назвав "прагматичним місцевим політиком".

Раніше в уряді Німеччини заявили, що не планують проведення дострокових парламентських виборів попри низькі результати коаліційних партій на виборах у Європарламент.

Усі три партії в коаліції Олафа Шольца у федеральному уряді Німеччини – соціал-демократи, "Зелені" та "вільні демократи" – показали ненайкращі результати на євровиборах, що відображає розчарування виборців урядом.

Лідер німецької консервативної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) і глава уряду Баварії Маркус Зьодер закликав до якнайшвидшого проведення дострокових національних парламентських виборів.

Про останні вибори до Європарламенту читайте у статті Європа йде вправо. Що означають результати євровиборів та чому вони стали історичними