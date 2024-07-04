Лидер оппозиции Германии исключил возможность коалиции с ультраправыми

Фридрих Мерц, лидер ведущей оппозиционной партии ФРГ – Христианско-демократического союза (ХДС), который в опросах имеет наибольшую поддержку избирателей накануне парламентских выборов в следующем году, – исключил возможность создания коалиции с ультраправой "Альтернативой для Германии" ("АдГ").

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По его словам, немецкие консерваторы не будут формировать коалицию с "АдГ" ни на земельном, ни на федеральном уровне.

"Я не собираюсь отступать в этом вопросе ни на миллиметр", – отметил Мерц.

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Политик признался, что был удивлен призывом председателя французской консервативной партии "Республиканцы" Эрика Сиотти к союзу с ультраправым "Национальным объединением" на парламентских выборах во Франции.

"Мы находимся в другой ситуации из-за нашей истории, особенно когда речь идет о правом популизме и, прежде всего, правом экстремизме", – отметил лидер ХДС, имея в виду пребывание у власти нацистов, которое привело ко Второй мировой войне и Холокосту.

Мерц, который считается более правым, чем его бывшая однопартийка и канцлер Ангела Меркель, отказался комментировать, надеется ли он стать кандидатом от своей партии на пост главы правительства.

"Мы решим это в конце лета", – сказал он, отрицая сообщения о разрыве с Меркель и заявив, что уже написал ей письмо по случаю ее 70-летия, которое будет отмечаться 17 июля.

Недавно Мерц уже высказывался против потенциального создания коалиций с популистами или леворадикальными силами, что могло бы удержать ультраправую "Альтернативу для Германии" от власти на востоке страны.

Ранее в правительстве Германии заявили, что не планируют проведение досрочных парламентских выборов, несмотря на низкие результаты коалиционных партий на выборах в Европарламент.

Все три партии в коалиции Олафа Шольца в федеральном правительстве Германии – социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" – показали не самые лучшие результаты на евровыборах, что отражает разочарование избирателей правительством.

Лидер немецкой консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) и глава правительства Баварии Маркус Зёдер призвал к скорейшему проведению досрочных национальных парламентских выборов.