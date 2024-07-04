У МЗС уточнили ключові деталі поїздки Кулеби в Молдову

У МЗС України повідомили ключові деталі візиту глави міністерства Дмитра Кулеби до Молдови, який вирушить туди у п’ятницю.

Про це проінформувала пресслужба Міністерства закордонних справ України, пише "Європейська правда".

Як повідомили раніше у МЗС Молдови, в п'ятницю в Кишиневі відбудеться тристороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ Республіки Молдова, Румунії та України.

У МЗС України уточнили, що ключовими темами переговорів стануть зміцнення взаємодії у трикутнику Україна-Молдова-Румунія, вступ України та Молдови в ЄС, розвиток співпраці між трьома країнами у сферах енергетики, інфраструктури і транспорту, зокрема у контексті відновлення України, зміцнення енергосистеми нашої держави та регіону загалом, розвитку прикордонної інфраструктури та експорту української сільськогосподарської продукції.

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Міністри приділять особливу увагу тіснішій співпраці трьох країн у сфері протидії дезінформації, іноземним інформаційним маніпулюванням та втручанням, спробам дестабілізувати ситуацію у регіоні.

За підсумками переговорів заплановане підписання спільної заяви міністрів і меморандуму про взаєморозуміння між зовнішньополітичними відомствами трьох країн щодо протидії дезінформації.

Переговори відбудуться у розвиток зустрічі глав МЗС України, Молдови та Румунії 15 вересня 2022 року в Одесі, на якій був започаткований такий тристоронній формат співпраці. Друга зустріч у цьому форматі відбулась 13 квітня 2023 року в Бухаресті.