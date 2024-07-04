В МИД уточнили ключевые детали поездки Кулебы в Молдову

В МИД Украины сообщили ключевые детали визита главы министерства Дмитрия Кулебы в Молдову, который отправится туда в пятницу.

Об этом проинформировала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

Как сообщили ранее в МИД Молдовы, в пятницу в Кишиневе состоится трехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Республики Молдова, Румынии и Украины.

В МИД Украины уточнили, что ключевыми темами переговоров станут укрепление взаимодействия в треугольнике Украина-Молдова-Румыния, вступление Украины и Молдовы в ЕС, развитие сотрудничества между тремя странами в сферах энергетики, инфраструктуры и транспорта, в частности в контексте восстановления Украины, укрепление энергосистемы нашего государства и региона в целом, развития приграничной инфраструктуры и экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

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Министры уделят особое внимание тесному сотрудничеству трех стран в сфере противодействия дезинформации, иностранным информационным манипулированием и вмешательством, попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе.

По итогам переговоров запланировано подписание совместного заявления министров и меморандума о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами трех стран по противодействию дезинформации.

Переговоры состоятся в развитие встречи глав МИД Украины, Молдовы и Румынии 15 сентября 2022 года в Одессе, на которой был основан такой трехсторонний формат сотрудничества. Вторая встреча в этом формате состоялась 13 апреля 2023 года в Бухаресте.