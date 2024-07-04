Дуда надеется, что Россия не доведет до отправки польских солдат в Украину

Президент Польши Анджей Дуда выступил против отправки польских военных в Украину и надеется, что "Россия не доведет до такой ситуации".

Об этом Дуда сказал в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини, сообщает "Европейская правда".

По словам польского президента, Россия не должна выиграть войну, потому что ее победа будет огромной угрозой для Европы и для всего мира.

Однако он не считает, что Польша должна "сегодня" отправлять своих солдат в Украину. "Это было бы втягиванием страны НАТО в войну", – констатировал Дуда.

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"И пока что на всех международных форумах, где мы находимся, позиция стран НАТО, в том числе, подчеркиваю, позиция Польши и моя, является очень четкой: мы посылаем военную поддержку Украине... Но мы не посылаем своих солдат", – добавил он.

"Мы надеемся, что нам никогда не придется посылать наших солдат в Украину, чтобы они воевали там в защиту Республики Польша или НАТО.

Поэтому я надеюсь, что такой необходимости не будет, что Россия не доведет до такой ситуации. Это наша позиция сегодня, и мы абсолютно не хотим участвовать в этой войне, и мы не хотим, чтобы наши солдаты участвовали в этой войне", – сказал президент Польши.

Между тем, позиция Дуды отличается от позиции главы МИД Радослава Сикорского, который заявлял, что нельзя исключать "ни одного варианта". "Пусть Путин догадается, что мы будем делать", – отмечал Сикорский.

На пресонференции в четверг Дуда также заявил, что его словацкий коллега Петер Пеллегрини разделяет позицию о необходимости оказать поддержку Украине.