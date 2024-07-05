Министр обороны Шаппс и бывший премьер Трасс провалились на выборах в Британии

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс и бывший премьер Лиз Трасс – оба представители Консервативной партии, потерпевшей ошеломляющее поражение на выборах, – не прошли в британский парламент.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщения британских СМИ.

Шаппс проиграл лейбористу Эндрю Левину в избирательном округе Уэлвин Гетфилд на юге Англии, где избирался в течение почти двух десятилетий. Левин получил 19 877 голосов против 16 078 у Шаппса.

Таким образом Шаппс стал самым высокопоставленным членом правительства Риши Сунака, который потерпел поражение на выборах. В целом рекордное число – 11 членов действующего правительства Британии – не переизбралось.

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Бывшая премьер-министр Лиз Трасс также потерпела ошеломляющее поражение в своем избирательном округе на юго-западе Норфолка, где она победила в 2019 году с большинством в 26 195 голосов. Теперь Трасс проиграла лейбористу Терри Джерми с разницей в около 600 голосов.

По итогам выборов 4 июля лейбористы будут иметь большинство в новом составе Палаты общин. Британский премьер-министр Риши Сунак признал проигрыш своей Консервативной партии.

Ожидается, что следующим главой британского правительства станет Кир Стармер, лидер Лейбористской партии. Детали о нем в статье: Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.