Президент Фінляндії Александер Стубб, який представлятиме країну на саміті Альянсу у Вашингтоні, розповів, яким має бути послання саміту Росії.

Про це він сказав на пресконференції 5 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За його словами, головними темами саміту стануть підтримка України, сприяння членству України в Альянсі та гарантії безпеки для Києва.

Він додав, що серед союзників є розбіжності щодо підтримки України, проте Стубб висловив сподівання, що сторони порозуміються.

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Журналісти запитали Стубба, чи може країна, яка перебуває в стані війни, стати членом Альянсу.

"Наше послання Росії має бути ясним – у майбутньому Україна стане членом НАТО та ЄС", – відповів Стубб.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна приєднається до оборонного альянсу протягом наступного десятиліття.

А президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна виступає за стриманість у переговорах про вступ України в НАТО, щоб не допустити ескалації.