Президент Фінляндії перед самітом НАТО: Наше послання Росії – Україна стане членом Альянсу
Президент Фінляндії Александер Стубб, який представлятиме країну на саміті Альянсу у Вашингтоні, розповів, яким має бути послання саміту Росії.
Про це він сказав на пресконференції 5 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
За його словами, головними темами саміту стануть підтримка України, сприяння членству України в Альянсі та гарантії безпеки для Києва.
Він додав, що серед союзників є розбіжності щодо підтримки України, проте Стубб висловив сподівання, що сторони порозуміються.
Журналісти запитали Стубба, чи може країна, яка перебуває в стані війни, стати членом Альянсу.
"Наше послання Росії має бути ясним – у майбутньому Україна стане членом НАТО та ЄС", – відповів Стубб.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна приєднається до оборонного альянсу протягом наступного десятиліття.
А президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна виступає за стриманість у переговорах про вступ України в НАТО, щоб не допустити ескалації.