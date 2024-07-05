Президент Финляндии Александер Стубб, который будет представлять страну на саммите Альянса в Вашингтоне, рассказал, каким должно быть послание саммита России.

Об этом он сказал на пресс-конференции 5 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По его словам, главными темами саммита станут поддержка Украины, содействие членству Украины в Альянсе и гарантии безопасности для Киева.

Он добавил, что среди союзников есть разногласия по поддержке Украины, однако Стубб выразил надежду, что стороны найдут общий язык.

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Журналисты спросили Стубба, может ли страна, которая находится в состоянии войны, стать членом Альянса.

"Наше послание России должно быть ясным – в будущем Украина станет членом НАТО и ЕС", – ответил Стубб.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что Украина присоединится к оборонному альянсу в течение следующего десятилетия.

А президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО, чтобы не допустить эскалации.