Президент Финляндии перед саммитом НАТО: Наше послание России – Украина станет членом Альянса
Президент Финляндии Александер Стубб, который будет представлять страну на саммите Альянса в Вашингтоне, рассказал, каким должно быть послание саммита России.
Об этом он сказал на пресс-конференции 5 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
По его словам, главными темами саммита станут поддержка Украины, содействие членству Украины в Альянсе и гарантии безопасности для Киева.
Он добавил, что среди союзников есть разногласия по поддержке Украины, однако Стубб выразил надежду, что стороны найдут общий язык.
Журналисты спросили Стубба, может ли страна, которая находится в состоянии войны, стать членом Альянса.
"Наше послание России должно быть ясным – в будущем Украина станет членом НАТО и ЕС", – ответил Стубб.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что Украина присоединится к оборонному альянсу в течение следующего десятилетия.
А президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО, чтобы не допустить эскалации.