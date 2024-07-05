Молдова готова обеспечить поставки электроэнергии в Украину

Министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии сделали совместное заявление по итогам встречи в Кишиневе, в котором обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе, а также перспективы сотрудничества.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает МИД Украины.

В заявлении говорится, что Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию", разместив на ее территории генерационные установки, используя природный газ, поставляемый Украиной для этого обмена.

МИД Украины

"Для этого стороны будут искать решения, чтобы сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной", – отметили министры.

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Главы МИД подчеркнули, что три государства разделяют схожие видения и беспокойство относительно текущей ситуации безопасности в Европе в контексте продолжающейся агрессивной войны РФ против Украины и выступают за общее европейское, демократическое, мирное и процветающее будущее.

Стороны пообещали усилить политический диалог и сотрудничество в сферах безопасности и обороны, торговли, энергетики, инфраструктуры, образования, а также стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации.

"Мы подчеркиваем нашу приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и Республики Молдова в пределах их международно признанных границ, включая их территориальные воды", – говорится в заявлении.

В то же время Молдова и Румыния подтвердили свою поддержку "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского и приветствовали усилия, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины и укрепление глобальной безопасности, опираясь на результаты Первого Глобального Саммита Мира.

Стороны также отметили первоочередное значение развития региональных электрических соединений и пообещали совместно работать над увеличением пропускной способности Транс-Балканского газового пути как части Вертикального газового коридора.

Кроме того, главы МИД выразили готовность работать с целью увеличения эффективности и объемов транзита товаров, прежде всего сельскохозяйственной продукции, из (в) Украину через Молдову и Румынию в Дунайские порты, предоставляя особый приоритет железным дорогам "Путей Солидарности".

На днях президент Словакии Петер Пеллегрини пообещал увеличить поставки электроэнергии в Украину.

Ранее Франция отправила 41 электрогенератор в Харьков и Чернигов, чья энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения из-за российских ударов.

Напомним, перед тем стало известно, что ЕС передал Украине тысячи солнечных панелей для больниц.