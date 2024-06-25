Суд в Албанії залишив у в’язниці мера грецької меншини, що посилює напруженість з Афінами

Албанський апеляційний суд у вівторок залишив у силі вирок про дворічне ув'язнення для обраного мера грецької меншини, що, як очікується, ще більше загострить напруженість у відносинах з сусідньою Грецією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Апеляційний суд відмовився змінити вирок суду першої інстанції, винесений у березні 51-річному Діонісіосу Альфреду Беллері, який був ув'язнений за звинуваченням у підкупі виборців на муніципальних виборах минулого року.

Беллері, який має подвійне громадянство, також виграв місце в Європейському парламенті, представляючи грецьку керівну консервативну партію "Нова демократія", на виборах до ЄС, що відбулися на початку цього місяця.

Реклама:

Минулого року Беллері був обраний мером міста Хімара. Його заарештували за два дні до голосування, звинувативши в тому, що він пропонував 40 000 албанських леків (360 євро на той час), щоб купити вісім голосів. Бєллері так і не був приведений до присяги, оскільки перебував під арештом, а пізніше був засуджений до двох років ув'язнення.

Беллері відкинув звинувачення, а Афіни назвали його затримання політично мотивованим.

Греція вимагала, щоб Беллері був приведений до присяги в очікуванні суду, але прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що це судове, а не політичне питання.

Відносини між Албанією і Грецією часто переживали періоди напруженості через культурні та історичні відмінності, а також через величезну кількість албанських іммігрантів у Греції і грецької меншини в Албанії.

Греція у березні заявила, що рішення суду посилило занепокоєння щодо об'єктивності судового процесу.

Давня позиція Греції полягає в тому, що Албанія повинна поважати права обраного мера, і що від цього залежить її заявка на вступ до Європейського Союзу.