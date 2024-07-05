Столтенберг про мирні переговори з РФ: Не можна допустити Мінська-3

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для досягнення рішення про мир в Україні його члени повинні надати Україні військову підтримку, і це, додав він, саме те, що роблять країни Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції, присвяченій майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні.

Генсека НАТО запитали, чи достатньо рішучі лідери Альянсу, щоб протистояти тиску спробам підштовхнути Україну до переговорів про відмову від своєї території та вимогам відмовитись від вступу до НАТО, як передумову для припинення вогню.

"Лідери Альянсу рішучі й сильні, і це буде чітко виражено на саміті НАТО, де я очікую на потужний пакет допомоги для України. З новими тренуваннями й допомогою Альянсу для України, командуванням НАТО для України, фінансовими зобов'язаннями, додатковими оголошеннями про збільшення військової підтримки, двосторонніми угодами про безпеку...", – наголосив Столтенберг.

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Він зазначив, що саме Київ має вирішувати, які умови є прийнятними для мирних переговорів та будь-якого рішення, досягнутого шляхом переговорів, тому що Україна є суверенною незалежною державою.

"Що ми маємо зробити як члени НАТО, так це допомогти Україні зміцнити свої позиції, тому що ми знаємо, що існує дуже сильний зв'язок між тим, що відбувається за столом переговорів, і ситуацією на полі бою", – вказав Столтенберг.

Очільник НАТО зауважив, що немає жодних ознак того, що лідер РФ Владімір Путін готовий до мирних переговорів, де його остання пропозиція полягала в тому, що Україна повинна відмовитися від усіх територій у чотирьох областях, які він незаконно анексував.

Він також нагадав, що загарбницька війна РФ против України почалась 2014 року незаконною анексією Крима.

"Згодом через кілька місяців (росіяни) зайшли на східний Донбас, домовилися про припинення вогню у вигляді Мінських угод, порушили їх, пересунули лінію фронту ще далі на захід, домовилися про Мінськ-2, почекали сім років, а потім розпочали повномасштабний наступ та захопили ще більше (території). Ми не можемо допустити Мінська-3", – резюмував Столтенберг.

Він резюмував, що коли Росія припинить свою агресію, потрібна безпека та можливість дати Україні стримувати РФ.

"Нам також потрібні певні гарантії безпеки для України. І, звичайно, це також одна з причин, чому члени Альянсу так чітко заявили, що Україна стане членом НАТО", – пояснив Столтенберг.

Під час свого візиту до Москви у п'ятницю угорський прем'єр Віктор Орбан розповів, що на зустрічі з главою РФ Владіміром Путіним поставив йому три питання, які стосуються розв'язаної ним війни проти України.

Прем'єр Угорщини також розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

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