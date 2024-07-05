Столтенберг о мирных переговорах с РФ: Нельзя допустить Минска-3

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для достижения решения о мире в Украине его члены должны предоставить Украине военную поддержку, и это, добавил он, именно то, что делают страны Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

Генсека НАТО спросили, достаточно ли решительны лидеры Альянса, чтобы противостоять давлению попыткам подтолкнуть Украину к переговорам об отказе от своей территории и требованиям отказаться от вступления в НАТО, как предпосылку для прекращения огня.

"Лидеры Альянса решительные и сильные, и это будет четко выражено на саммите НАТО, где я ожидаю мощный пакет помощи для Украины. С новыми тренировками и помощью Альянса для Украины, командованием НАТО для Украины, финансовыми обязательствами, дополнительными объявлениями об увеличении военной поддержки, двусторонними соглашениями о безопасности...", – подчеркнул Столтенберг.

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Он отметил, что именно Киев должен решать, какие условия являются приемлемыми для мирных переговоров и любого решения, достигнутого путем переговоров, потому что Украина является суверенным независимым государством.

"Что мы должны сделать как члены НАТО, так это помочь Украине укрепить свои позиции, потому что мы знаем, что существует очень сильная связь между тем, что происходит за столом переговоров, и ситуацией на поле боя", – указал Столтенберг.

Глава НАТО отметил, что нет никаких признаков того, что лидер РФ Владимир Путин готов к мирным переговорам, где его последнее предложение заключалось в том, что Украина должна отказаться от всех территорий в четырех областях, которые он незаконно аннексировал.

Он также напомнил, что захватническая война РФ против Украины началась в 2014 году незаконной аннексией Крыма.

"Впоследствии через несколько месяцев (россияне) зашли на восточный Донбасс, договорились о прекращении огня в виде Минских соглашений, нарушили их, передвинули линию фронта еще дальше на запад, договорились о Минске-2, подождали семь лет, а затем начали полномасштабное наступление и захватили еще больше (территории). Мы не можем допустить Минска-3", – резюмировал Столтенберг.

Он резюмировал, что когда Россия прекратит свою агрессию, нужна безопасность и возможность дать Украине сдерживать РФ.

"Нам также нужны определенные гарантии безопасности для Украины. И, конечно, это также одна из причин, почему члены Альянса так четко заявили, что Украина станет членом НАТО", – пояснил Столтенберг.

Во время своего визита в Москву в пятницу венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что на встрече с главой РФ Владимиром Путиным поставил ему три вопроса, касающиеся развязанной им войны против Украины.

Премьер Венгрии также рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

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