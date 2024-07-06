Німецька поліція попередила турецьких вболівальників щодо скандального вітання

Профспілка поліції Німеччини (GdP) у суботу закликала турецьких уболівальників уникати демонстрації суперечливого націоналістичного жесту, який спричинив дипломатичний скандал.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Це сталося після того, як турецький гравець Меріх Демірал був дискваліфікований на дві гри за демонстрацію суперечливого вітання, в якому одна або обидві руки імітують форму голови вовка – символ турецької ультраправої та ультранаціоналістичної організації "Сірі вовки".

Попередження поліції з'явилось перед матчем Туреччини і Нідерландів в рамках Євро-2024.

Реклама:

"Політиці не місце на футбольному полі", – заявив шеф поліції Німеччини Йохен Копельке.

Він застеріг від використання екстремістської символіки.

Копельке сказав, що важливо вивчити, які умови дозволять повністю заборонити цей знак.

"Це гра з високим ризиком", – сказав він, додавши, що перед правоохоронцями постануть "виняткові виклики у сфері правопорядку".

"Ми прагнемо до чесного і мирного проведення матчу", – підкреслив Копельке.

Перед початком матчу турецькі футбольні ультрас закликали вболівальників використовувати цей жест.

Матч між Туреччиною і Нідерландами відбудеться увечері у суботу у Берліні. На ньому буде присутній турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

Нагадаємо, під час матчу Євро-2024 з Австрією у Лейпцигу у вівторок 26-річний захисник Меріх Демірал відсвяткував гол суперечливим вітанням, в якому одна або обидві руки імітують форму голови вовка – символ турецької ультраправої та ультранаціоналістичної організації "Сірі вовки". Вона була заборонена в Австрії у 2019 році.

Це викликало суперечку між Туреччиною та Німеччиною. Згодом стало відомо, що у зв'язку з інцидентом Німеччина викликала турецького посла.