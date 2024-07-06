Немецкая полиция предупредила турецких болельщиков относительно скандального приветствия

Профсоюз полиции Германии (GdP) в субботу призвал турецких болельщиков избегать демонстрации противоречивого националистического жеста, который вызвал дипломатический скандал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Это произошло после того, как турецкий игрок Мерих Демирал был дисквалифицирован на две игры за демонстрацию противоречивого приветствия, в котором одна или обе руки имитируют форму головы волка – символ турецкой ультраправой и ультранационалистической организации "Серые волки".

Предупреждение полиции появилось перед матчем Турции и Нидерландов в рамках Евро-2024.

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"Политике не место на футбольном поле", – заявил шеф полиции Германии Йохен Копельке.

Он предостерег от использования экстремистской символики.

Копельке сказал, что важно изучить, какие условия позволят полностью запретить этот знак.

"Это игра с высоким риском", – сказал он, добавив, что перед правоохранителями предстанут "исключительные вызовы в сфере правопорядка".

"Мы стремимся к честному и мирному проведению матча", – подчеркнул Копельке.

Перед началом матча турецкие футбольные ультрас призвали болельщиков использовать этот жест.

Матч между Турцией и Нидерландами состоится вечером в субботу в Берлине. На нем будет присутствовать турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, во время матча Евро-2024 с Австрией в Лейпциге во вторник 26-летний защитник Мерих Демирал отпраздновал гол противоречивым приветствием, в котором одна или обе руки имитируют форму головы волка – символ турецкой ультраправой и ультранационалистической организации "Серые волки". Она была запрещена в Австрии в 2019 году.

Это вызвало спор между Турцией и Германией. Впоследствии стало известно, что в связи с инцидентом Германия вызвала турецкого посла.