Німеччина викликала турецького посла після націоналістичного вітання футболіста з Туреччини

Німеччина у четвер викликала турецького посла через дипломатичну сварку щодо ультраправого жесту з боку футболіста збірної Туреччини Меріха Демірала під час матчу Євро-2024 проти Австрії.

Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомило міністерство закордонних справ ФРН.

У своїй заяві МЗС Німеччини зазначило, що, як господарі Євро-2024, Берлін хоче, щоб спорт об'єднував.

"Турецького посла сьогодні викликали до федерального міністерства закордонних справ", – наголосили у відомстві.

Реклама:

Інцидент трапився перед тим, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має прилетіти до Берліна в суботу, щоб відвідати чвертьфінальний матч Євро-2024, в якому збірна Туреччини зіграє проти команди Нідерландів.

Нагадаємо, під час матчу Євро-2024 з Австрією у Лейпцигу у вівторок 26-річний захисник Меріх Демірал відсвяткував гол суперечливим вітанням, в якому одна або обидві руки імітують форму голови вовка – символ турецької ультраправої та ультранаціоналістичної організації "Сірі вовки". Вона була заборонена в Австрії у 2019 році.

Згодом УЄФА, керівний футбольний орган Європи, оголосив, що почав розслідування щодо Демірала через "ймовірну неналежну поведінку".

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер в середу засудила турецького футболіста, заявивши, що "символіці турецьких правих екстремістів не місце на наших стадіонах".

"Сірі вовки" стали відомими в 1970-х і 1980-х роках і відіграли певну роль у низці масових вбивств і розправ у Туреччині. У 2021 році Європарламент закликав країни-члени ЄС заборонити це угруповання.

Критика Берліна викликала різку відповідь Анкари: Омер Челік, речник керівної Партії справедливості та розвитку і колишній міністр Туреччини у справах ЄС, назвав її та розслідування УЄФА "неприйнятними".

Демірал, зі свого боку, виправдав салют на честь забитого м'яча, заявивши, що це було вираженням його "турецької ідентичності" і що в ньому не було "жодного прихованого послання".

Нагадаємо, кандидатка від французької ультраправої партії "Національне об'єднання" не братиме участі у другому турі парламентських виборів після того, як в інтернеті з'явилася фотографія, де вона вдягнена у кашкет з нацистською символікою.

А відомий політик з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Бйорн Гьоке вдруге визнаний винним у свідомому використанні нацистського гасла на політичному заході.