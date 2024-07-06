Напад на речницю уряду Франції: двох підозрюваних взяли під варту

У Франції двом підозрюваним у нападі на речницю французького уряду Пріску Тевено обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Напередодні прокуратура Нантерра вимагала, щоб неповнолітній і дорослий, причетні до нападу на Тевено, були взяті під слідство і поміщені під варту.

Повнолітній підозрюваний поміщений до слідчого ізолятора, а неповнолітнього – під судовий нагляд із зобов'язанням поміщення до закритого виховного центру.

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Обом висунули звинувачення в "насильстві, скоєному щодо обраної посадової особи зі зброєю або без неї" у випадку Пріски Тевено та її заступниці Віржіні Ланло, а також у "насильстві на зібранні із застосуванням зброї" щодо активіста.

Один з підозрюваних має дві судимості, одну за торгівлю наркотиками, а іншу – за водіння без прав і торгівлю краденими речами.

Молодшого двічі притягували до відповідальності за групове пограбування. До нього застосовували "виховний захід".

Двох інших неповнолітніх, заарештованих у середу за підозрою в причетності до нападу, звільнили з-під варти за відсутністю достатніх звинувачень на даному етапі.

За словами джерела, близького до справи, на Пріску Тевено та одного з її співробітників напали близько двадцяти осіб.

Нагадаємо, у середу пізно увечері речниця французького уряду Пріска Тевено та її команда зазнали нападу.

За повідомленнями французьких ЗМІ, Тевено, депутатка французького парламенту і член партії "Відродження" президента Емманюеля Макрона, розклеювала передвиборчі плакати у своєму виборчому окрузі в О-де-Сен, на західній стороні Парижа, коли на неї напала група людей.

Тевено не постраждала, але член її команди був доставлений до лікарні зі зламаною щелепою.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен раніше заявляв, що за відносно коротку кампанію перед достроковими парламентськими виборами зареєстрували пів сотні проявів агресії до кандидатів або активістів кампанії.