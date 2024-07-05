У Франції перед виборами зафіксували десятки нападів на кандидатів або активістів кампанії
Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що за відносно коротку кампанію перед достроковими парламентськими виборами зареєстрували пів сотні проявів агресії до кандидатів або активістів кампанії, частина з яких були фізичними нападами.
Про це повідомляє BFTMV, пише "Європейська правда".
Дарманен сказав, що за час передвиборчої кампанії зафіксували 51 випадок агресії проти кандидатів, членів їхньої команди та активістів кампанії.
У цю статистику входить словесна агресія та фізичні напади, серед яких були і "дуже серйозні випадки".
Серед інших, нападу зазнали речниця французького уряду Пріска Тевено та її команда.
За словами міністра, у зв’язку з цими епізодами затримано близько 30 осіб.
Як відомо, в уряді готуються до можливих безладів після вирішального дня парламентських виборів, другий тур яких пройде 7 липня. На вулиці планують вивести близько 30 тисяч правоохоронців.
Поліція Парижа заборонила лівим активістам влаштувати протест проти ультраправих, яким прогнозують перемогу, перед будівлею Національної асамблеї.
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