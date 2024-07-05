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У Франції перед виборами зафіксували десятки нападів на кандидатів або активістів кампанії

Новини — П'ятниця, 5 липня 2024, 11:38 — Марія Ємець

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що за відносно коротку кампанію перед достроковими парламентськими виборами зареєстрували пів сотні проявів агресії до кандидатів або активістів кампанії, частина з яких були фізичними нападами.

Про це повідомляє BFTMV, пише "Європейська правда". 

Дарманен сказав, що за час передвиборчої кампанії зафіксували 51 випадок агресії проти кандидатів, членів їхньої команди та активістів кампанії.

У цю статистику входить словесна агресія та фізичні напади, серед яких були і "дуже серйозні випадки".

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Серед інших, нападу зазнали речниця французького уряду Пріска Тевено та її команда.

За словами міністра, у зв’язку з цими епізодами затримано близько 30 осіб.

Як відомо, в уряді готуються до можливих безладів після вирішального дня парламентських виборів, другий тур яких пройде 7 липня. На вулиці планують вивести близько 30 тисяч правоохоронців.

Поліція Парижа заборонила лівим активістам влаштувати протест проти ультраправих, яким прогнозують перемогу, перед будівлею Національної асамблеї. 

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