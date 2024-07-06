Нападение на пресс-секретаря правительства Франции: двух подозреваемых взяли под стражу

Во Франции прокуратура требует избрать меру пресечения двум подозреваемым в нападении на пресс-секретаря французского правительства Приску Тевено в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Накануне прокуратура Нантерра требовала, чтобы несовершеннолетний и взрослый, причастные к нападению на Тевено, были взяты под следствие и помещены под стражу.

Совершеннолетний подозреваемый помещен в следственный изолятор, а несовершеннолетний – под судебный надзор с обязательством помещения в закрытый воспитательный центр.

Реклама:

Обоим предъявили обвинения в "насилии, совершенном в отношении избранного должностного лица с оружием или без него" в случае Приски Тевено и ее заместителя Виржини Ланло, а также в "насилии на собрании с применением оружия" в отношении активиста.

Один из подозреваемых имеет две судимости, одну за торговлю наркотиками, а другую – за вождение без прав и торговлю крадеными вещами.

Младшего дважды привлекали к ответственности за групповое ограбление. К нему применяли "воспитательную меру".

Двух других несовершеннолетних, арестованных в среду по подозрению в причастности к нападению, освободили из-под стражи за отсутствием достаточных обвинений на данном этапе.

По словам источника, близкого к делу, на Приску Тевено и одного из ее сотрудников напали около двадцати человек.

Напомним, в среду поздно вечером пресс-секретарь французского правительства Приска Тевено и ее команда подверглись нападению.

По сообщениям французских СМИ, Тевено, депутат французского парламента и член партии "Возрождение" президента Эмманюэля Макрона, расклеивала предвыборные плакаты в своем избирательном округе в О-де-Сен, на западной стороне Парижа, когда на нее напала группа людей.

Тевено не пострадала, но член ее команды был доставлен в больницу со сломанной челюстью.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен ранее заявлял, что за относительно короткую кампанию перед досрочными парламентскими выборами зарегистрировали полсотни проявлений агрессии к кандидатам или активистам кампании.