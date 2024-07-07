Тысячи жителей Барселоны вышли на протест против массового туризма

В испанской Барселоне накануне состоялась крупная акция протеста против массового туризма и его пагубного влияния на город.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Под лозунгом "Хватит! Давайте ограничим туризм", около 2800 человек – по данным полиции – прошли маршем вдоль набережной Барселоны, требуя новой экономической модели, которая бы уменьшила количество туристов, приезжающих в город ежегодно.

Reuters

Reuters

С плакатами "Сократите туризм немедленно!", протестующие скандировали лозунги вроде "Туристы вон из нашего района", останавливаясь перед отелями.

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Рост стоимости жилья в Барселоне, который, по данным местных властей, за последнее десятилетие достиг 68%, является одной из главных проблем наряду с влиянием туризма на местную торговлю и условия труда в городе с населением 1,6 миллиона жителей.

"Местные магазины закрываются, чтобы освободить место для магазинов, которые не соответствуют потребностям районов. Люди не могут позволить себе арендную плату", – говорит один из жителей Барселоны.

По данным местных властей, в прошлом году Барселона приняла более 12 миллионов туристов.

Протесты в Барселоне происходят после подобных демонстраций в таких туристических центрах, как Малага, Пальма-де-Майорка и Канарские острова.

Мэр Барселоны Жауме Коллбони объявил о намерении постепенно отказаться от краткосрочной аренды в городе до 2028 года. Конституционный суд Испании рассматривает вопрос о законности такого шага.

Кроме того, правительство Испании объявило о жестких шагах в секторе краткосрочной и сезонной аренды жилья на фоне недовольства жителей, которые чувствуют, что их вытесняют с рынка жилья.