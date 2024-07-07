Посол США пояснила владі Грузії рішення про скасування спільних навчань

Посол США в Грузії Робін Данніган прокоментувала реакцію Міноборони країни, яке вважає рішення відтермінувати спільні військові навчання Noble Partner незрозумілим.

Заяву Данніган наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

Посол пояснила, що в цьому немає нічого незрозумілого, оскільки між США і Грузією триває перегляд двосторонніх відносин.

"Це, звичайно, прикро, але в цьому немає нічого незрозумілого. Ми говорили про це питання, і держсекретар чітко заявив, що наші двосторонні відносини переглядаються, тож у цьому контексті ці навчання було скасовано через те, що були публічні заяви певних осіб, зокрема й членів керівної партії", – сказала вона.

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Водночас Данніган висловила сподівання, що "наші відносини будуть збалансованими".

Раніше у Пентагоні оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань з Грузією Noble Partner в рамках комплексного перегляду двосторонніх відносин.

Своєю чергою міністр оборони Грузії Іраклій Чіковані назвав оголошення Пентагону "незрозумілим рішенням".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про ризики для оборони країни через скасування навчань із США.