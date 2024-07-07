Посол США объяснила властям Грузии решение об отмене совместных учений

Посол США в Грузии Робин Данниган прокомментировала реакцию Минобороны страны, которое считает решение отсрочить совместные военные учения Noble Partner непонятным.

Заявление Данниган приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

Посол пояснила, что в этом нет ничего непонятного, поскольку между США и Грузией продолжается пересмотр двусторонних отношений.

"Это, конечно, прискорбно, но в этом нет ничего непонятного. Мы говорили об этом вопросе, и госсекретарь четко заявил, что наши двусторонние отношения пересматриваются, поэтому в этом контексте эти учения были отменены из-за того, что были публичные заявления определенных лиц, в том числе и членов правящей партии", – сказала она.

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В то же время Данниган выразила надежду, что "наши отношения будут сбалансированными".

Ранее в Пентагоне объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений с Грузией Noble Partner в рамках комплексного пересмотра двусторонних отношений.

В свою очередь министр обороны Грузии Ираклий Чиковани назвал объявление Пентагона "непонятным решением".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о рисках для обороны страны из-за отмены учений с США.