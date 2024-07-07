В Берлине полиция остановила марш турецких болельщиков из-за демонстрации противоречивого жеста

Берлинская полиция накануне остановила марш фанатов футбольной сборной Турции перед четвертьфинальным матчем Евро-2024 против Нидерландов из-за того, что многие болельщики демонстрировали противоречивый жест.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Как заявили в пресс-службе полиции, марш фанатов "не является платформой для политических сообщений".

Речь идет о противоречивом приветствии, в котором одна или обе руки имитируют форму головы волка – символ турецкой ультраправой и ультранационалистической организации "Серые волки".

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Его использовал игрок сборной Турции Мерих Демирал, за что был дисквалифицирован.

Ситуация также вызвала дипломатический спор между Германией и Турцией.

Впоследствии стало известно, что в связи с инцидентом Германия вызвала турецкого посла.