В іспанській Памплоні шестеро людей постраждали під час традиційного забігу з биками
Новини — Неділя, 7 липня 2024, 18:03 —
В іспанському місті Памплона під час традиційного забігу з биками отримали поранення шестеро людей.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
Забіги з биками є традиційною складовою фестивалю Сан-Фермін у місті Памплона, що на півночі Іспанії.
Під час першого заходу у цьому сезоні постраждали шестеро людей, повідомила влада регіону Наварра.
П’ятеро з них, у тому числі 54-річний турист із США, постраждали від ударів, а 37-річного іспанця бик зачепив рогом.
"Енсьєрро" – забіги з биками, під час яких натовп втікає перед випущеними тваринами, та бої з биками є іспанською традицією ще з часів Середньовіччя.
Ці екстремальні розваги, участь в яких можуть взяти усі охочі віком від 18 років, часто супроводжуються травмами, іноді з летальними випадками. З 1911 року, відколи ведеться статистика, під час таких забігів загинули 16 осіб. Остання смерть була у 2009 році.
У 2020 і 2021 роках фестиваль не проводили через пандемію коронавірусу, а з 2022 року він поновився.