В іспанській Памплоні шестеро людей постраждали під час традиційного забігу з биками

В іспанському місті Памплона під час традиційного забігу з биками отримали поранення шестеро людей.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Забіги з биками є традиційною складовою фестивалю Сан-Фермін у місті Памплона, що на півночі Іспанії.

CESAR MANSO, AFP

Під час першого заходу у цьому сезоні постраждали шестеро людей, повідомила влада регіону Наварра.

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П’ятеро з них, у тому числі 54-річний турист із США, постраждали від ударів, а 37-річного іспанця бик зачепив рогом.

ANDER GILLENEA, AFP

"Енсьєрро" – забіги з биками, під час яких натовп втікає перед випущеними тваринами, та бої з биками є іспанською традицією ще з часів Середньовіччя.

Ці екстремальні розваги, участь в яких можуть взяти усі охочі віком від 18 років, часто супроводжуються травмами, іноді з летальними випадками. З 1911 року, відколи ведеться статистика, під час таких забігів загинули 16 осіб. Остання смерть була у 2009 році.

У 2020 і 2021 роках фестиваль не проводили через пандемію коронавірусу, а з 2022 року він поновився.