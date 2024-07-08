Прем'єр Франції йде у відставку

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що в понеділок вранці передасть президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Атталь зробив цю заяву після того, як у неділю екзітполи засвідчили, що ліва коаліція "Народний фронт" отримала більшість місць за підсумками другго туру парламентських виборів, а пропрезидентський блок посів друге місце.

Прем'єр заявив, що з наближенням Олімпійських ігор у Парижі, які розпочнуться 26 липня, він готовий залишатися на своїй посаді "стільки, скільки вимагатиме обов'язок".

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"Наша країна зіткнулася з безпрецедентною політичною ситуацією та готується вітати світ через кілька тижнів", – зазначив Атталь.

За підсумками результатів другого туру дострокових парламентських виборів у Франції альянс лівих здобув перемогу, водночас друге місце отримав пропрезидентський блок, тоді як правопопулістське "Національне об'єднання" із соратниками опинився на третьому місці.

За даними міністерства внутрішніх справ країни, лівий "Народний фронт " отримав 182 місця, блок пропрезидентських сил Емманюеля Макрон "Разом" – 168, а ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен та її союзників – 143.

Ці результати є сенсаційними, оскільки останні опитування свідчили, що "Нацоб'єднання" якщо і не отримає абсолютної більшості, то все ж стане партією з найбільшим представництвом у парламенті.

У першому турі "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали найбільше голосів, зі значним відривом від пропрезидентського блоку.

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