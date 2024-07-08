У Франції після виборів стались заворушення

У Франції після оголошення попередніх результатів другого туру парламентських виборів у кількох містах сталися заворушення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

На площі Республіки у Парижі спалахнули жорстокі сутички, де банди в капюшонах намаглися спровокувати правоохоронців. За словами джерела видання у поліції, на площі зібрались 8 тисяч осіб.

Avenue de la République, les hordes cagoulées tentent désespérément d’obtenir une charge policière. Les CRS se font un peu prier. pic.twitter.com/ycXoWqUKuo Реклама: July 7, 2024

Бунтарі кидали пляшки в поліцію та палили вуличні меблі й велосипеди. Одну людину арештували за те, що кидала в правоохоронців пляшки, зазначає Le Figaro.

Après ces premiers échanges de politesse, les forces de l’ordre investissent la bordure orientale de la place de la République. pic.twitter.com/25hiMBw2FQ – Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

Поліції довелося застосувати сльозогінний газ для того, щоб припинити заворушення.

За даними джерел, у місті Ренн під час неоголошеної та забороненої демонстрації було заарештовано 25 осіб. На півдні у Марселі демонстранти палили феєрверки та димові шашки.

В Ліоні між ультралівими активістами та поліцією сталося кілька сутичок.

За підсумками результатів другого туру дострокових парламентських виборів у Франції альянс лівих здобув перемогу, водночас друге місце отримав пропрезидентський блок, тоді як правопопулістське "Національне об'єднання" із соратниками опинився на третьому місці.

За даними міністерства внутрішніх справ країни, лівий "Народний фронт" отримав 182 місця, блок пропрезидентських сил Емманюеля Макрона "Разом" – 168, а ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен та її союзників – 143.

Ці результати є сенсаційними, оскільки останні опитування свідчили, що "Нацоб'єднання" якщо і не отримає абсолютної більшості, то все ж стане партією з найбільшим представництвом у парламенті.

У першому турі "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали найбільше голосів, зі значним відривом від пропрезидентського блоку.

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