Во Франции после выборов произошли беспорядки
Во Франции после объявления предварительных результатов второго тура парламентских выборов в нескольких городах произошли беспорядки.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.
На площади Республики в Париже вспыхнули жестокие столкновения, где банды в капюшонах пытались спровоцировать правоохранителей. По словам источника издания в полиции, на площади собрались 8 тысяч человек.
Avenue de la République, les hordes cagoulées tentent désespérément d’obtenir une charge policière. Les CRS se font un peu prier. pic.twitter.com/ycXoWqUKuoРеклама:– Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024
Бунтари бросали бутылки в полицию и жгли уличную мебель и велосипеды. Одного человека арестовали за то, что бросал в правоохранителей бутылки, отмечает Le Figaro.
Après ces premiers échanges de politesse, les forces de l’ordre investissent la bordure orientale de la place de la République. pic.twitter.com/25hiMBw2FQ– Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024
Полиции пришлось применить слезоточивый газ для того, чтобы прекратить беспорядки.
По данным источников, в городе Ренн во время необъявленной и запрещенной демонстрации были арестованы 25 человек. На юге в Марселе демонстранты жгли фейерверки и дымовые шашки.
В Лионе между ультралевыми активистами и полицией произошло несколько столкновений.
По итогам результатов второго тура досрочных парламентских выборов во Франции альянс левых одержал победу, при этом второе место получил пропрезидентский блок, тогда как правопопулистское "Национальное объединение" с соратниками оказался на третьем месте.
По данным министерства внутренних дел страны, левый "Народный фронт" получил 182 места, блок пропрезидентских сил Эмманюэля Макрона "Вместе" – 168, а ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее союзников – 143.
Эти результаты сенсационны, поскольку последние опросы свидетельствовали, что "Нацобъединение" если и не получит абсолютного большинства, то все же станет партией с наибольшим представительством в парламенте.
В первом туре "Национальное объединение" и их соратники набрали больше всего голосов, со значительным отрывом от пропрезидентского блока.
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