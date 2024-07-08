Во Франции после выборов произошли беспорядки

Во Франции после объявления предварительных результатов второго тура парламентских выборов в нескольких городах произошли беспорядки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

На площади Республики в Париже вспыхнули жестокие столкновения, где банды в капюшонах пытались спровоцировать правоохранителей. По словам источника издания в полиции, на площади собрались 8 тысяч человек.

Avenue de la République, les hordes cagoulées tentent désespérément d’obtenir une charge policière. Les CRS se font un peu prier. pic.twitter.com/ycXoWqUKuo Реклама: July 7, 2024

Бунтари бросали бутылки в полицию и жгли уличную мебель и велосипеды. Одного человека арестовали за то, что бросал в правоохранителей бутылки, отмечает Le Figaro.

Après ces premiers échanges de politesse, les forces de l’ordre investissent la bordure orientale de la place de la République. pic.twitter.com/25hiMBw2FQ – Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

Полиции пришлось применить слезоточивый газ для того, чтобы прекратить беспорядки.

По данным источников, в городе Ренн во время необъявленной и запрещенной демонстрации были арестованы 25 человек. На юге в Марселе демонстранты жгли фейерверки и дымовые шашки.

В Лионе между ультралевыми активистами и полицией произошло несколько столкновений.

По итогам результатов второго тура досрочных парламентских выборов во Франции альянс левых одержал победу, при этом второе место получил пропрезидентский блок, тогда как правопопулистское "Национальное объединение" с соратниками оказался на третьем месте.

По данным министерства внутренних дел страны, левый "Народный фронт" получил 182 места, блок пропрезидентских сил Эмманюэля Макрона "Вместе" – 168, а ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее союзников – 143.

Эти результаты сенсационны, поскольку последние опросы свидетельствовали, что "Нацобъединение" если и не получит абсолютного большинства, то все же станет партией с наибольшим представительством в парламенте.

В первом туре "Национальное объединение" и их соратники набрали больше всего голосов, со значительным отрывом от пропрезидентского блока.

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