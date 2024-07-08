Французские левые после неожиданной победы пока не знают, кого выдвинут премьером

Блок левых сил "Новый народный фронт", который по итогам парламентских выборов во Франции неожиданно оказались победителями, пока определяется с тем, кого предлагать на должность премьер-министра.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

С тех пор как объявили результаты экзитполов, которые прогнозировали победу левым и только третье место – партии Ле Пен с соратниками, члены "Нового народного фронта" начали призывать президента назначить новым руководителем правительства кого-то из альянса победителей.

Между самими участниками блока еще нет согласия по этому поводу.

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От представителей "Зеленых" прозвучали мысли о том, что решение будут принимать "спокойно и без спешки", стремясь достичь консенсуса между всеми участниками левого альянса.

В течение кампании в качестве потенциального премьера неоднократно упоминали лидера "Непокоренной Франции" Жана-Люка Меланшона – как представителя одной из основных партий в альянсе. Этот сценарий не исключен, но означает, что на такую кандидатуру должны согласиться все остальные соратники.

Напомним, экзитполы по итогам финального тура голосования, а вслед за ними и официальные результаты подтвердили сенсационную победу альянса левых и второе место пропрезидентского блока, тогда как ультраправые – которые уже готовились формировать правительство – оказались на третьем месте.

Председатель партии Макрона Стефан Сежурне заявил, что готов работать с основными партиями, но исключил любое соглашение с политической силой Меланшона.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в понедельник утром передаст президенту Эмманюэлю Макрону заявление о своей отставке.

Сам президент Франции заявил, что будет ждать, пока новый состав парламента определит некую "структуру", чтобы решить, каким будет его следующий шаг.