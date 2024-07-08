Орбан поговорил с Си Цзиньпином о прекращении огня в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине в понедельник во время своего визита, который он назвал "мирной миссией" по Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует китайское агентство Xinhua.

В сообщении агентства КНР говорится, что стороны "обменялись глубокими мыслями" по войне в Украине, а венгерский премьер проинформировал лидера КНР о своих недавних визитах в Украину и РФ.

Xinhua отмечает, что президент Си выразил благодарность за усилия Орбана "в продвижении политического урегулирования кризиса в Украине и подробно остановился на соответствующих взглядах и предложениях Китая".

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"Си подчеркнул, что скорейшее прекращение огня и политическое урегулирование отвечают интересам всех сторон, отметив, что приоритетом является охлаждение ситуации путем соблюдения трех принципов: не расширять фронт, не усиливать боевые действия и не раздувать пламя с любой стороны", – говорится в сообщении государственного агентства.

Лидер КНР также призвал международное сообщество создать условия и оказать поддержку для возобновления прямого диалога и переговоров между двумя сторонами, заявив, что "только если все крупные страны будут вливать позитивную, а не негативную энергию, прекращение огня в этом конфликте может наступить как можно быстрее"

"Китай активно способствует мирным переговорам, поощряя и поддерживая все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", – сказал он, добавив, что основные предложения КНР и Венгрии и направление их усилий совпадают, и Пекин готов поддерживать связь с Венгрией и всеми заинтересованными сторонами.

Ранее сообщалось, что Орбан прибыл в Пекин в понедельник после переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Венгерский премьер написал в своей заметке "Мирная миссия 3.0" и добавил хэштег "Пекин".

Напомним, Орбан после поездки в Москву рассказал, как до последнего скрывал эти планы от западных союзников, и пообещал больше "неожиданных встреч" в ближайшее время.

Также стало известно, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в последний момент – в пятницу – отменил запланированную на понедельник встречу с немецкой коллегой Анналеной Бербок, которая должна была состояться в Будапеште.

Венгерская сторона объяснила это "техническими причинами".

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