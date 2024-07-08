Дуда: НАТО не має вагатись щодо членства України

Президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що НАТО не повинен вагатись щодо членства України, оскільки таким є прагнення українського народу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Зустріч президентів Польщі та України відбулася перед самітом НАТО у Вашингтоні цього тижня, на який поїдуть і Дуда, і Зеленський.

Дуда, говорячи про членство Україна в Альянсі, зазначив, що отримання згоди всіх членів НАТО та ратифікація протоколу про вступ – це процес, який потребує часу.

Реклама:

Польський президент зауважив, що всюди, де б він не був, він намагається підкреслити, що питання вступу України до НАТО може бути обумовлене лише одним – "волею українського суспільства".

"Якщо українське суспільство має волю належати до Північноатлантичного альянсу, то НАТО не може вагатися, і Україна повинна бути прийнята до НАТО", – підкреслив Дуда.

Він додав, що "ми підтримували ці європейські та євроатлантичні прагнення українського суспільства з самого початку, ми підтримували їх і будемо продовжувати підтримувати їх і в цій конкретній ситуації, в якій сьогодні перебуває Україна".

Нагадаємо, міністр оборони у новому уряді Нідерландів Рубен Брекельманс зазначив, що вважає вступ України у НАТО "неминучим".

Читайте також детальну статтю про те, що готує Байден для України на саміті НАТО у Вашингтоні.