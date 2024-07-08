Дуда: НАТО не должен колебаться в вопросе членства Украины

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с президентом Владимиром Зеленским заявил, что НАТО не должен колебаться относительно членства Украины, поскольку таково стремление украинского народа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Встреча президентов Польши и Украины состоялась перед саммитом НАТО в Вашингтоне на этой неделе, на который поедут и Дуда, и Зеленский.

Дуда, говоря о членстве Украины в Альянсе, отметил, что получение согласия всех членов НАТО и ратификация протокола о вступлении – это процесс, который требует времени.

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Польский президент отметил, что везде, где бы он ни был, он пытается подчеркнуть, что вопрос вступления Украины в НАТО может быть обусловлен только одним – "волей украинского общества".

"Если украинское общество имеет волю принадлежать к Североатлантическому альянсу, то НАТО не может колебаться, и Украина должна быть принята в НАТО", – подчеркнул Дуда.

Он добавил, что "мы поддерживали эти европейские и евроатлантические стремления украинского общества с самого начала, мы поддерживали их и будем продолжать поддерживать их и в этой конкретной ситуации, в которой сегодня находится Украина".

Напомним, министр обороны в новом правительстве Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что считает вступление Украины в НАТО "неизбежным".

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