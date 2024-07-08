У Болгарії затримали керівника русофільської організації – міг розголосити держтаємницю

Державне агентство національної безпеки Болгарії (ДАНС) у понеділок, 8 липня, затримало двох людей за підозрою в розголошенні державної таємниці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в пресрелізі ДАНС.

Болгарська спецслужба заявила, що під час спільної з прокуратурою міста Пловдив операції "затримано двох осіб, які підозрюються у розповсюдженні відомостей, що становлять державну таємницю".

У зв’язку з цим у Болгарії почали досудове провадження за статтею Кримінального кодексу.

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Болгарські ЗМІ дізнались, що одним із затриманих є керівник руху "Русофіли"-Пловдив Златомир Девленський. Він працює в муніципалітеті Родопи, що у Пловдивській області Болгарії.

Крім того, він здобуває докторський ступінь в Університеті Пловдива та закінчив аспірантуру в Астраханському державному університеті в Росії. На парламентських виборах 2022 року Девленський балотувався як кандидат від Болгарської соціалістичної партії.

У лютому цього року ДАНС оголосило про вигнання подружжя росіян, які створювали собі біографію і документи "громадян Болгарії" з метою подальшої шпигунської діяльності.

Перед тим у країні пройшли обшуки в одному з відомств МВС через підозри у шпигунстві співробітника на користь Росії.