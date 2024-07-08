Государственное агентство национальной безопасности Болгарии (ДАНС) в понедельник, 8 июля, задержало двух человек по подозрению в разглашении государственной тайны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в пресс-релизе ДАНС.

Болгарская спецслужба заявила, что во время совместной с прокуратурой города Пловдив операции "задержаны два человека, которые подозреваются в распространении сведений, составляющих государственную тайну".

В связи с этим в Болгарии начали досудебное производство по статье Уголовного кодекса.

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Болгарские СМИ узнали, что одним из задержанных является руководитель движения "Русофилы"-Пловдив Златомир Девленский. Он работает в муниципалитете Родопы, что в Пловдивской области Болгарии.

Кроме того, он получает докторскую степень в Университете Пловдива и закончил аспирантуру в Астраханском государственном университете в России. На парламентских выборах 2022 года Девленский баллотировался как кандидат от Болгарской социалистической партии.

В феврале этого года ДАНС объявило об изгнании супругов россиян, которые создавали себе биографию и документы "граждан Болгарии" с целью дальнейшей шпионской деятельности.

Перед тем в стране прошли обыски в одном из ведомств МВД из-за подозрений в шпионаже сотрудника в пользу России.