Прем’єр Чехії заявив, що нова єврогрупа Орбана "служить інтересам Росії"

Чеський прем’єр-міністр Петр Фіала вважає, що група Європейського парламенту "Патріоти за Європу", створена за участі його угорського візаві Віктора Орбана, "служить інтересам Росії".

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Фіала заявив, що єврогрупа Орбана "служить інтересам Росії" – свідомо чи несвідомо.

"І тим самим вони загрожують безпеці та свободі Європи", – додав прем’єр Чехії, не уточнивши, що мав на увазі.

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До складу "Патріотів за Європу" входять ультраправі та євроскептичні партії, які переважно виступають за припинення військової допомоги Україні та організацію якнайшвидших "мирних переговорів" із Росією.

Станом на понеділок "Патріоти за Європу" стали третьою за величиною групою в Європарламенті, налічуючи 84 депутати із 12 країн.

Ультраправа французька партія "Національне об’єднання" раніше офіційно приєдналась до групи, а її представник Жордан Барделла став президентом групи.

Наприкінці червня прем'єр Угорщини Віктор Орбан разом з ультраправою Австрійською партією свободи (FPO) та центристською ANO колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша заявив про свій намір сформувати нову парламентську групу ЄС, пообіцявши "нову еру", яка "змінить європейську політику".