Премьер Чехии заявил, что новая еврогруппа Орбана "служит интересам России"

Чешский премьер-министр Петр Фиала считает, что группа Европейского парламента "Патриоты за Европу", созданная при участии его венгерского визави Виктора Орбана, "служит интересам России".

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Фиала заявил, что еврогруппа Орбана "служит интересам России" – сознательно или бессознательно.

"И тем самым они угрожают безопасности и свободе Европы", – добавил премьер Чехии, не уточнив, что имел в виду.

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В состав "Патриотов за Европу" входят ультраправые и евроскептические партии, которые преимущественно выступают за прекращение военной помощи Украине и организацию скорейших "мирных переговоров" с Россией.

По состоянию на понедельник "Патриоты за Европу" стали третьей по величине группой в Европарламенте, насчитывая 84 депутата из 12 стран.

Ультраправая французская партия "Национальное объединение" ранее официально присоединилась к группе, а ее представитель Жордан Барделла стал президентом группы.

В конце июня премьер Венгрии Виктор Орбан вместе с ультраправой Австрийской партией свободы (FPO) и центристской ANO бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша заявил о своем намерении сформировать новую парламентскую группу ЕС, пообещав "новую эру", которая "изменит европейскую политику".