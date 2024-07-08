Шольц радий, що ультраправі не виграли вибори у Франції

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відчув полегшення через програш ультраправої партії "Національне об’єднання" на дострокових парламентських виборах у Франції, другий тур яких відбувся напередодні.

Як пише "Європейська правда", слова Шольца цитує агентство Reuters.

На думку німецького канцлера, якби президент Франції Емманюель Макрон був змушений вступити в коаліцію з ультраправими, це "було б серйозним викликом".

"Тепер цього вдалося уникнути, і ми сподіваємося, що президенту, а також обраним представникам вдасться конструктивно сформувати уряд", – додав він.

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Шольц зазначив, що Німеччина – як найбільша країна ЄС за чисельністю населення та економікою – зацікавлена в успіху Євросоюзу більше, ніж будь-яка інша країна, і це стало можливим лише завдяки співпраці з Францією.

"Цей результат (парламентських виборів. – Ред.) дає нам основу для того, щоб продовжувати виконувати це завдання. Це буде нелегко, але воно варте зусиль", – підсумував канцлер ФРН.

За підсумками другого туру дострокових парламентських виборів у Франції альянс лівих здобув перемогу, водночас друге місце отримав пропрезидентський блок, тоді як правопопулістське "Національне об'єднання" із соратниками опинилося на третьому місці.

Результати стали несподіваними, позаяк опитування перед голосуванням прогнозували перемогу французьким ультраправим.

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