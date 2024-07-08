Шольц рад, что ультраправые не выиграли выборы во Франции

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почувствовал облегчение из-за проигрыша ультраправой партии "Национальное объединение" на досрочных парламентских выборах во Франции, второй тур которых состоялся накануне.

Как пишет "Европейская правда", слова Шольца цитирует агентство Reuters.

По мнению немецкого канцлера, если бы президент Франции Эмманюэль Макрон был вынужден вступить в коалицию с ультраправыми, это "было бы серьезным вызовом".

"Теперь этого удалось избежать, и мы надеемся, что президенту, а также избранным представителям удастся конструктивно сформировать правительство", – добавил он.

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Шольц отметил, что Германия – как крупнейшая страна ЕС по численности населения и экономике – заинтересована в успехе Евросоюза больше, чем любая другая страна, и это стало возможным только благодаря сотрудничеству с Францией.

"Этот результат (парламентских выборов. – Ред.) дает нам основу для того, чтобы продолжать выполнять эту задачу. Это будет нелегко, но оно стоит усилий", – подытожил канцлер ФРГ.

По итогам второго тура досрочных парламентских выборов во Франции альянс левых одержал победу, при этом второе место получил пропрезидентский блок, тогда как правопопулистское "Национальное объединение" с соратниками оказалось на третьем месте.

Результаты стали неожиданными, поскольку опросы перед голосованием прогнозировали победу французским ультраправым.

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