Голова Генштабу Естонії розповів, за яких умов Україна піде в контратаку

Новий керівник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вагур Карус вважає, що Україна має шанс створити стратегічний резерв для контратак проти Росії, якщо їй вдасться стабілізувати лінію фронту і максимально виснажити ворога і якщо Європа продовжить підтримувати Київ.

Про це він сказав в етері естонського мовника ERR, повідомляє "Європейська правда".

За словами Каруса, наразі Росія намагається активно наступати в Україні по всій лінії фронту, ймовірно, через наказ кремлівського режиму. Він пов’язав це з озвученими Путіним "умовами перемир’я", які передбачають контроль Москви над усією територією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Наразі першочерговим завданням (для України. – Ред.) залишається стабілізація фронту, і, як не прикро це говорити, але максимально виснажити ворога. Хоча різні російські так звані коментатори або офіційні особи говорять про те, що у них чудовий рекрутинг, але в якийсь момент настає переломний момент", – додав естонський генерал.

Реклама:

Голова естонського Генштабу наголосив, що для Європи найголовніше – зберегти єдність у підтримці України як зброєю, так і гуманітарно, економічно та енергетично.

"Таким чином, я думаю, що протягом півроку Україна зможе успішно чинити опір, використовуючи при цьому всі ресурси, які має Європа, для того, щоб все-таки створити для себе такий оперативно-стратегічний резерв, з яким можна було б контратакувати", – пояснив він.

Минулого місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські війська не здатні на "значні прориви" на полі бою в Україні, тоді як Київ ударами вглиб території Росії завдає їй значних уражень. Він, однак, застеріг, що Росія, найімовірніше, "продовжить просуватися по лінії фронту" і завдавати авіаударів по Україні.

На Заході перед тим відзначали, що російські сили мають певні успіхи на Донеччині, зокрема в районі важливого міста Часів Яр, але дозвіл США та інших західних країн завдавати ударів по російській території загальмував просування на Харківщині.

Питання підтримки України також обговорюватиметься на саміті Альянсу у Вашингтоні, про що детальніше можна почитати у статті "Європейської правди".