Глава Генштаба Эстонии рассказал, при каких условиях Украина пойдет в контратаку

Новый руководитель Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вагур Карус считает, что Украина имеет шанс создать стратегический резерв для контратак против России, если ей удастся стабилизировать линию фронта и максимально истощить врага и если Европа продолжит поддерживать Киев.

Об этом он сказал в эфире эстонского вещателя ERR, сообщает "Европейская правда".

По словам Каруса, сейчас Россия пытается активно наступать в Украине по всей линии фронта, вероятно, из-за приказа кремлевского режима. Он связал это с озвученными Путиным "условиями перемирия", которые предусматривают контроль Москвы над всей территорией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Сейчас первоочередной задачей (для Украины. – Ред.) остается стабилизация фронта, и, как ни прискорбно это говорить, но максимально истощить врага. Хотя различные российские так называемые комментаторы или официальные лица говорят о том, что у них замечательный рекрутинг, но в какой-то момент наступает переломный момент", – добавил эстонский генерал.

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Глава эстонского Генштаба подчеркнул, что для Европы самое главное – сохранить единство в поддержке Украины как оружием, так и гуманитарно, экономически и энергетически.

"Таким образом, я думаю, что в течение полугода Украина сможет успешно сопротивляться, используя при этом все ресурсы, которые имеет Европа, для того, чтобы все-таки создать для себя такой оперативно-стратегический резерв, с которым можно было бы контратаковать", – пояснил он.

В прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские войска не способны на "значительные прорывы" на поле боя в Украине, тогда как Киев ударами вглубь территории России наносит ей значительные поражения. Он, однако, предостерег, что Россия, скорее всего, "продолжит продвигаться по линии фронта" и наносить авиаудары по Украине.

На Западе перед тем отмечали, что российские силы имеют определенные успехи в Донецкой области, в частности в районе важного города Часов Яр, но разрешение США и других западных стран наносить удары по российской территории затормозило продвижение на Харьковщине.

Вопрос поддержки Украины также будет обсуждаться на саммите Альянса в Вашингтоне, о чем подробнее можно почитать в статье "Европейской правды".