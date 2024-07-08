Стефанчук: Ми не хочемо чекати санкцій як нової версії "айфону"

Санкції проти Росії мають бути справді ефективними і такими, які неможливо обійти.

Про це заявив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук під час брифінгу "Війна, демократія та парламент: Україна 2024" в Ukraine House у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Він наголосив на тому, наскільки неправильним є те, що західні компоненти продовжують знаходити у російській зброї.

"Ми не хочемо чекати санкцій як нову версію "айфону". Не потрібний 14-й, 15-й пакет, який можна обійти", – сказав Стефанчук.

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"Санкції мають бути потужні. Західні країни мають сказати собі: ми не можемо виграти війну, яку ми фінансуємо. Інакше ми отримаємо війну на виснаження, яку Україна не витримає чисто математично", – підкреслив він.

На його думку, кожен, хто допомагає обійти санкції, має отримати такий самий пакет санкцій, як і Росія.

"Росія це ковід, а ковід лікується виключною ізоляцією. І тільки повна ізоляція може допомогти Україні виграти війну", – заявив Стефанчук.

Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок, 24 червня, ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.

За даними ЗМІ, уряд Угорщини погодився на 14-й пакет санкцій ЄС, який передбачає обмеження постачання російського скрапленого газу, в обмін на те, що жодні поточні чи майбутні заходи не загрожуватимуть реалізації проєкту атомної електростанції "Пакш ІІ".