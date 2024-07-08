Стефанчук: Мы не хотим ждать санкций как новой версии "айфона"

Санкции против России должны быть действительно эффективными и такими, которые невозможно обойти.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга "Война, демократия и парламент: Украина 2024" в Ukraine House в Вашингтоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он отметил, насколько неправильным является то, что западные компоненты продолжают находить в российском оружии.

"Мы не хотим ждать санкций как новую версию "айфона". Не нужен 14-й, 15-й пакет, который можно обойти", – сказал Стефанчук.

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"Санкции должны быть мощные. Западные страны должны сказать себе: мы не можем выиграть войну, которую мы финансируем. Иначе мы получим войну на истощение, которую Украина не выдержит чисто математически", – подчеркнул он.

По его мнению, каждый, кто помогает обойти санкции, должен получить такой же пакет санкций, как и Россия.

"Россия это ковид, а ковид лечится исключительной изоляцией. И только полная изоляция может помочь Украине выиграть войну", – заявил Стефанчук.

Напомним, Совет ЕС в понедельник, 24 июня, принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.

По данным СМИ, правительство Венгрии согласилось на 14-й пакет санкций ЕС, который предусматривает ограничение поставок российского сжиженного газа, в обмен на то, что никакие текущие или будущие меры не будут угрожать реализации проекта атомной электростанции "Пакш II".