Посольство Росії у Празі облили "кров'ю"
Новини — Вівторок, 9 липня 2024, 08:56 —
Після масованої російської ракетної атаки на Україну 8 липня посольство Росії у Празі облили червоною рідиною, яка імітує кров.
Відео і фото акції оприлюднили у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
На відео видно, як двоє людей – чоловік та жінка – виливають два відра з червоною рідиною на стенд та таблицю біля входу в російське посольство. Судячи з опису у соцмережах, у відрах був кетчуп.
Donáška kečupu pro teroristy s @TerezaHofova pic.twitter.com/yTnH2DxM31Реклама:– Pérák (@prazskyperak) July 8, 2024
Dalších 10 kg kečupu padlo na konzulát teroristů. pic.twitter.com/JBO8DJgrSN– Pérák (@prazskyperak) July 8, 2024
Після того, як чоловік та жінка спорожнили відра, до них підійшли правоохоронці.
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