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Посольство Росії у Празі облили "кров'ю"

фото, відео
Новини — Вівторок, 9 липня 2024, 08:56 — Христина Бондарєва

Після масованої російської ракетної атаки на Україну 8 липня посольство Росії у Празі облили червоною рідиною, яка імітує кров.

Відео і фото акції оприлюднили у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

На відео видно, як двоє людей – чоловік та жінка – виливають два відра з червоною рідиною на стенд та таблицю біля входу в російське посольство. Судячи з опису у соцмережах, у відрах був кетчуп.

Після того, як чоловік та жінка спорожнили відра, до них підійшли правоохоронці.

Нагадаємо, глава МЗС Чехії після атаки на "Охматдит" пожурив "корисних ідіотів", які марять про мир з РФ.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що путінська Росія не зупиниться ні перед чим.

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