Посольство России в Праге облили "кровью"

После массированной российской ракетной атаки на Украину 8 июля посольство России в Праге облили красной жидкостью, имитирующей кровь.

Видео и фото акции обнародовали в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

На видео видно, как два человека – мужчина и женщина – выливают два ведра с красной жидкостью на стенд и таблицу у входа в российское посольство. Судя по описанию в соцсетях, в ведрах был кетчуп

Dalších 10 kg kečupu padlo na konzulát teroristů. pic.twitter.com/JBO8DJgrSN – Pérák (@prazskyperak) July 8, 2024

После того, как мужчина и женщина опорожнили ведра, к ним подошли правоохранители.

Напомним, глава МИД Чехии после атаки на "Охматдет" пожурил "полезных идиотов", которые грезят о мире с РФ.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что путинская Россия не остановится ни перед чем.