Посольство России в Праге облили "кровью"
Новости — Вторник, 9 июля 2024, 08:56 —
После массированной российской ракетной атаки на Украину 8 июля посольство России в Праге облили красной жидкостью, имитирующей кровь.
Видео и фото акции обнародовали в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".
На видео видно, как два человека – мужчина и женщина – выливают два ведра с красной жидкостью на стенд и таблицу у входа в российское посольство. Судя по описанию в соцсетях, в ведрах был кетчуп
Donáška kečupu pro teroristy s @TerezaHofova pic.twitter.com/yTnH2DxM31Реклама:– Pérák (@prazskyperak) July 8, 2024
Dalších 10 kg kečupu padlo na konzulát teroristů. pic.twitter.com/JBO8DJgrSN– Pérák (@prazskyperak) July 8, 2024
После того, как мужчина и женщина опорожнили ведра, к ним подошли правоохранители.
Напомним, глава МИД Чехии после атаки на "Охматдет" пожурил "полезных идиотов", которые грезят о мире с РФ.
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