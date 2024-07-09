Між Україною та Єврокомісією почалися двосторонні зустрічі в межах скринінгу

В Брюсселі у понеділок розпочалась перша двостороння зустріч Україна-ЄС щодо оцінки адаптації українського законодавства до права ЄС – це наступний важливий крок на шляху до членства в ЄС.

Про це повідомили в Офісі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, пише "Європейська правда".

Дводенна зустріч Європейської комісії та України в межах здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС присвячена переговорному розділу 5 "Публічні закупівлі".

Цей розділ входить до кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС" – саме цей кластер під час перемовин відкривають першим і закриють останнім.

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Українська делегація презентує стан наближення законодавства України до права ЄС у сфері публічних закупівель, та інституційну спроможність сектору, заходи із протидії корупції, а також план повного наближення законодавства до права ЄС.

Українську делегацію очолила заступниця міністра економіки України Надія Бігун, заступником голови делегації визначено генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександра Ількова.

До складу делегації увійшли заступник міністра економіки України-торговий представник України Тарас Качка, голова Антимонопольний комітет України Павло Кириленко, генеральний директор Prozorro Микола Ткаченко, голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

Раніше в уряді України розраховували, що зустрічі з Єврокомісією стосовно аналізу українського законодавства на відповідність праву ЄС почнуться у липні.

ЄС і Україна офіційно дали старт переговорам про членство 25 червня.

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