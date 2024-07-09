Между Украиной и Еврокомиссией начались двусторонние встречи в рамках скрининга

В Брюсселе в понедельник началась первая двусторонняя встреча Украина-ЕС по оценке адаптации украинского законодательства к праву ЕС – это следующий важный шаг на пути к членству в ЕС.

Об этом сообщили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, пишет "Европейская правда".

Двухдневная встреча Европейской комиссии и Украины в рамках осуществления официального скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС посвящена переговорному разделу 5 "Публичные закупки".

Этот раздел входит в кластер 1 "Основы процесса вступления в ЕС" – именно этот кластер во время переговоров открывают первым и закрывают последним.

Реклама:

Украинская делегация представляет состояние приближения законодательства Украины к праву ЕС в сфере публичных закупок, и институциональную способность сектора, меры по противодействию коррупции, а также план полного приближения законодательства к праву ЕС.

Украинскую делегацию возглавила заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун, заместителем главы делегации определен генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков.

В состав делегации вошли заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, генеральный директор Prozorro Николай Ткаченко, председатель Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева.

Ранее в правительстве Украины рассчитывали, что встречи с Еврокомиссией по анализу украинского законодательства на соответствие праву ЕС начнутся в июле.

ЕС и Украина официально дали старт переговорам о членстве 25 июня.

Читайте также: ЕС открыл страницу истории. Что дают Украине переговоры о вступлении и какие вызовы впереди.