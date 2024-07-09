Новий прем’єр Нідерландів після атаки на "Охматдит": Росія не має виграти війну 

Новий глава уряду Нідерландів Дік Схооф після атаки Росії на дитячу лікарню "Охматдит" заявив, що РФ не повинна виграти війну.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter) у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Схооф зазначив, що російський напад на дитячу лікарню в Києві свідчить про безжальну жорстокість путінського режиму.

"Це чітко показує, чому ми продовжуємо підтримувати Україну: заради безпеки українців і заради безпеки Європи, а отже, і нашої країни. Росія не повинна виграти цю війну", – переконаний Схооф.

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Це буде ключовим питанням на саміті НАТО у Вашингтоні найближчими днями, додав він.

De Russische aanval op nota bene een kinderziekenhuis in Kyiv tekent de nietsontziende wreedheid van het regime van Poetin.



Het laat duidelijk zien waarom we Oekraïne blijven steunen; voor de veiligheid van de Oekraïners en voor de veiligheid van Europa en dus ook ons land.… – Dick Schoof (@MinPres) July 8, 2024

Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф та інші члени уряду 2 липня склали присягу. Новий нідерландський уряд був сформований після беззаперечної перемоги на виборах ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса.

Однак за підсумками коаліційних домовленостей важливі для України посади очільника МЗС та міністра оборони не дісталися представникам ультраправої Партії свободи. Дік Схооф, колишній бос нідерландської розвідки, не належить до жодної політичної партії.

Міністр оборони у новому уряді Нідерландів Рубен Брекельманс зазначив, що вважає вступ України у НАТО "неминучим".

Читайте також перше інтерв’ю Брекельманса на посаді на сайті "Європейської правди".